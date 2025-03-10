Момент въезда автомобиля в остановку с людьми в Казани попал на видео

Появилось видео момента въезда автомобиля в остановку с людьми в Казани

Момент въезда легкового автомобиля в остановку с людьми в Казани попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Регион 116 Казань».

На кадрах видно несколько людей, стоящих на остановке возле подъехавшего автобуса. В один момент в толпу врезается автомобиль и сбивает несколько человек.

О происшествии в российском городе ранее сообщил Telegram-канал «112». На опубликованной фотографии было видно по меньшей мере одного человека, который неподвижно лежит на асфальте.

Изначально сообщалось о шести пострадавших при аварии, однако затем, по данным республиканского Минздрава, это число выросло до 11, среди них есть один ребенок.