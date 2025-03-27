В российском регионе предотвратили восемь терактов за год

В Ставропольском крае МВД и ФСБ предотвратили восемь терактов за год

В Ставропольском крае за год предотвратили восемь терактов. Об этом со ссылкой на главу регионального управления МВД Андрея Мишагина сообщает ТАСС.

По словам Мишагина, все теракты удалось предотвратить на этапе подготовки. Вместе с региональным управлением ФСБ полицейские задокументировали 108 преступлений террористического характера, из них 31 — экстремистской направленности.

В руки российских силовиков попали два члена террористических ячеек, порядка 30 активных соучастников террористов, из них 10 оказались под влиянием украинских вооруженных формирований.

Так в феврале сообщалось, что на Ставрополье ФСБ пресекла серию терактов, которую готовил уроженец Центральной Азии по заданию Украины.