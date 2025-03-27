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14:21, 27 марта 2025Ценности

В сети выставили на продажу свадебное платье Мелании Трамп за 3,8 миллиона рублей

На eBay выставили на продажу свадебное платье первой леди США Мелании Трамп
Мария Винар

Фото: Gary I Rothstein / Reuters

Пользовательница eBay выставила на продажу в сети свадебное платье первой леди США Мелании Трамп. Соответствующий товар появился на сайте платформы.

Речь идет о платье, созданном британским дизайнером Джоном Гальяно для Dior. В нем фотомодель вышла замуж за новоизбранного президента США Дональда Трампа в 2005 году. Согласно описанию в объявлении, на платье, оформленное кристаллами Swarovski и длинным шлейфом, было потрачено более 500 часов работы.

Скриншот: Ebay

По словам продавца, она купила свадебный наряд у самой Трамп в 2011 году для своей свадьбы за 70 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей). При этом женщина уточнила, что ей пришлось внести несколько изменений. «Я добавила новый слой атласа к низу платья и еще несколько вышитых деталей сверху. Кроме того, был новый слой ткани, добавленный к задней части платья и бретелям, так как моя грудь намного больше, чем у Мелании», — пояснила она.

Продавец оценила платье в 45 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). «Это подлинное свадебное платье Мелании Трамп с несколькими изменениями», — подчеркнула пользовательница платформы.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Дональд Трамп начал продавать гитары за миллион рублей после победы на выборах президента США.

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