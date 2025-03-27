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23:20, 26 марта 2025Экономика

В США допустили скорое подписание соглашения об ископаемых с Украиной

Бессент: Соглашение об ископаемых с Киевом может быть подписано через неделю
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Министр финансов США Скотт Бессент допустил, что Вашингтон и Киев в скором времени подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, в которое входит и сделка по полезным ископаемым. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

«Мы передали [Украине] финальную версию соглашения по экономическому сотрудничеству, сейчас украинцы ее рассматривают», — рассказал чиновник. Он подчеркнул, что уже на следующей неделе может состояться обсуждение этого документа, после чего стороны его подпишут.

Бессент также сообщил, что сперва все соглашение занимало четыре страницы, однако в дальнейшем его дополнили. Он не стал уточнять, какие новые положения появились в документе.

Ранее The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что давление США из-за сделки по использованию месторождений полезных ископаемых на Украине вызвало беспокойство властей страны.

Позднее представитель МИД Украины заявлял, что Киев был готов подписать соглашение с США о добыче полезных ископаемых на встрече в Джидде, но американская сторона запросила консультации в Вашингтоне.

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