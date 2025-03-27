Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:12, 27 марта 2025Мир

В США обвинили команду Трампа в создании угроз для военных и дипломатов

В США обвинили команду Трампа в создании угроз для военных из-за ошибки с чатом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности поставила под угрозу американских военных и дипломатов обсуждением военных планов в мессенджере Signal, куда по ошибке был добавлен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг. Об этом заявили бывшие представители ЦРУ, сообщает телеканал ABC.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ Даррелла Блокера, обсуждения в чате были «на 100 процентов секретной информацией». Он добавил, что команда американского президента «подвела солдат, дипломатов и сотрудников разведки, не соблюдая собственные правила и приказы».

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Голдберг попал в секретный чат Белого дома под чужим номером телефона. Он добавил, что номера журналиста не было в списке его контактов, и подчеркнул, что он «каким-то образом оказался в чьих-то контактах, а затем был втянут в эту группу».

24 марта The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на йеменских хуситов. По словам журналиста, 11 марта он получил запрос на подключение к закрытой группе в мессенджере Signal.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие

    Боярский посетовал на невозможность докричаться до футболистов на «Газпром Арене»

    МИД предупредил о последствиях размещения западных миротворцев на Украине

    Пережившая оккупацию россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных

    В МИД прокомментировали охоту ВСУ на российских журналистов

    Стало известно об ударе ВСУ еще по двум мостам в Белгородской области

    В зоне СВО испытают малоразмерный коптер-тяжеловес на оптоволокне

    У самолета с 171 пассажиром во время полета загорелся двигатель

    Россияне стали отказываться от личной жизни ради карьеры

    Процесс вербовки россиян под прикрытием RAND попал на видео ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше