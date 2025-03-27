В США обвинили команду Трампа в создании угроз для военных и дипломатов

В США обвинили команду Трампа в создании угроз для военных из-за ошибки с чатом

Команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности поставила под угрозу американских военных и дипломатов обсуждением военных планов в мессенджере Signal, куда по ошибке был добавлен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг. Об этом заявили бывшие представители ЦРУ, сообщает телеканал ABC.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ Даррелла Блокера, обсуждения в чате были «на 100 процентов секретной информацией». Он добавил, что команда американского президента «подвела солдат, дипломатов и сотрудников разведки, не соблюдая собственные правила и приказы».

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Голдберг попал в секретный чат Белого дома под чужим номером телефона. Он добавил, что номера журналиста не было в списке его контактов, и подчеркнул, что он «каким-то образом оказался в чьих-то контактах, а затем был втянут в эту группу».

24 марта The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на йеменских хуситов. По словам журналиста, 11 марта он получил запрос на подключение к закрытой группе в мессенджере Signal.