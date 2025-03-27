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22:14, 27 марта 2025Интернет и СМИ

В США предупредили Украину о риске остаться без денег

Responsible Statecraft: Украина рискует остаться без денег в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Украина может оказаться на грани банкротства уже в следующем году. Об этом предупреждает американский журнал Responsible Statecraft.

В материале отмечается, что даже если конфликт закончится завтра, то страна все равно рискует остаться без средств. «В финансах Киева зияет дыра, которую не смогут заполнить никакие повышения налогов или западные пожертвования», — поясняет автор статьи.

По его словам, Киеву понадобится время, чтобы сократить военные расходы в случае завершения боевых действий к лету текущего года. При этом плана финансирования бюджета страны после 2025 года не существует, говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не может финансировать украинскую армию численностью один миллион человек, как того требует президент страны Владимир Зеленский.

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