В Судже пенсионеры встретили дочь через восемь месяцев, не сдержали слез и попали на видео

Жители Суджи не смогли сдержать слез на встрече с дочерью, которую они не видели более полугода. Видеозапись опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.
Двое пенсионеров восемь месяцев провели в оккупированном украинскими войсками райцентре. Встретиться с оставшейся в России дочерью им помогли российские военнослужащие.
На кадрах воссоединившаяся семья обнялась. И мать, и отец, и дочь плакали. «Спасибо», — сказала рыдающая женщина.
Украинские войска находились в Судже с августа 2024 года. Об освобождении города Минобороны отчиталось 13 марта.
Тем временем в сети появились фотографии могил, вырытых прямо на городских улицах. В них похоронены жители Суджи, которые не смогли пережить оккупацию. Один из них не дожил до освобождения города трех недель.