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11:56, 27 марта 2025Россия

В Судже пенсионеры встретили дочь через восемь месяцев, не сдержали слез и попали на видео

Жители Суджи расплакались на встрече с близкими, их сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Царьград ТВ

Жители Суджи не смогли сдержать слез на встрече с дочерью, которую они не видели более полугода. Видеозапись опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

Двое пенсионеров восемь месяцев провели в оккупированном украинскими войсками райцентре. Встретиться с оставшейся в России дочерью им помогли российские военнослужащие.

На кадрах воссоединившаяся семья обнялась. И мать, и отец, и дочь плакали. «Спасибо», — сказала рыдающая женщина.

Украинские войска находились в Судже с августа 2024 года. Об освобождении города Минобороны отчиталось 13 марта.

Тем временем в сети появились фотографии могил, вырытых прямо на городских улицах. В них похоронены жители Суджи, которые не смогли пережить оккупацию. Один из них не дожил до освобождения города трех недель.

ЖЗЛ
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