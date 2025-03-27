Врач описала ощущения бойцов СВО после потери конечностей

Врач Базуева: Потерявший руку боец СВО может ощущать сжатый кулак

Потерявший руку пациент может ощущать сжатый кулак, которого не существует. Ощущения бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине после потери конечностей описала заведующая Вторым неврологическим отделением 8-го филиала военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко Татьяна Базуева, пишет «Газета.ru».

Российский врач рассказала, что нередко потерянная конечность может ощущаться сдавленной, пережатой или маленькой. Часто пациенты испытывают фантомные боли, которые достигают 10 баллов и способны возвращаться даже спустя годы.

Причина возникновения фантомных болей до сих пор до конца не выяснена мировой наукой. Базуева объяснила, что, по одной из версий, мозг якобы не способен «смириться» с потерей конечности и продолжает «чувствовать ее», а по другой — фантомная боль возникает из-за невромы, расположенной на кончике культи, иногда ее удаляют хирургическим путем.

«Тем не менее часто удаление невромы приводит только к усилению фантомных болей. Поэтому сейчас мы уже понимаем: удалять сразу неврому не стоит. (...) Иногда [на УЗИ] мы видим, что она [неврома] достаточно крупная, — но болей нет. Ни фантомных, ни невропатических. Поэтому не каждую неврому нужно оперировать», — пояснила врач.

Ранее сообщалось о жителе Ростовской области, который потерял ногу на СВО, наступив на противопехотную мину. Боец смог наложить жгут и самостоятельно вернуться к своим сослуживцам — ползти ему пришлось восемь часов.