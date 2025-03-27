«Жду клиента. Это мужчины». Российский певец занялся проституцией в США. Он стал бездомным, лечился и сменил ориентацию

Mash: Переехавший в США российский певец Оскар занялся проституцией в Нью-Йорке

Популярный в 2000-е российский певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), переехавший пять лет назад в США, сменил ориентацию и занялся проституцией.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, снятое некой русскоязычной женщиной в Нью-Йорке. На нем Оскар в красном платье и с длинными светлыми волосами признается, что стал женщиной-транссексуалкой и действительно занимается проституцией.

[Дела у меня] супер. Сижу, жду клиента. Это мужчины. <…> Я верующая, чтобы не убили клиенты. Клиенты разные, иногда агрессивные, просто хотят оттрахать хорошо Оскар (Шамиль Малкандуев) певец

Кроме того, он признался, что все равно хочет и выступать на сцене. Он предложил автору видео спеть свою песню под гитару, однако при этом начал исполнять трек Ride популярной певицы Ланы Дель Рей.

Кадр: My life in America / YouTube

Оскар получает местное пособие, но не пользуется им

Mash утверждает, что Оскар за свои «услуги» берет шесть долларов, живет на улице в районе Квинс, куда перебрался с Брайтон-Бич, а яркий макияж наносит для защиты от агрессивных клиентов.

По данным канала, в январе Оскару на собранные деньги предоставили спальный мешок и теплую одежду, но он не забрал его. По словам некоего друга, того якобы «интересует только выпивка». При этом он получает также пособие от государства, но не тратит его.

Оскар потерял работу из-за пандемии и попал в психиатрическую больницу

В прошлом году сообщалось, что переехавший в США в 2020 году Малкандуев лечился в психиатрической клинике и стал бездомным, бродяжничая в Нью-Йорке в районе Брайтон-Бич. При этом родственники оплачивали певцу квартиру, но он вернулся жить на улицу. Кроме того, Оскар отказывался от помощи поклонников. Сестра артиста уточнила, что он страдает манией преследования и не хочет восстанавливать документы.

Фото: @scarlettlaqueenpage

При этом до бродяжничества он работал таксистом и пел в кабаре, однако с началом пандемии потерял работу, а выплачиваемое пособие тратил на алкоголь, и в конце концов певец попал в психиатрическую больницу.

Весной 2024 года Оскар даже выпустил несколько песен под женским псевдонимом. Также утверждалось, что он якобы хотел вернуться в Россию, однако подтверждений этого не приводилось. Друзья Малкандуева в социальных сетях собирали средства, чтобы оплатить лечение, квартиру и возможное возвращение.

Малкандуев в 2001 году получил премию «Золотой граммофон» за хит «Между мной и тобой». После этого он начал представляться женщиной по имени Скарлетт и Джемма.