Женщина месяц прожила в подвале в одном доме с бойцами ВСУ в Курской области

ТАСС: Под Суджей женщина месяц провела в подвале в одном доме с бойцами ВСУ

В Курской области женщина прожила в подвале около месяца, в этом же доме жили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили очевидцы, передает ТАСС.

«Женщина месяц просидела в подвале дома, когда там, наверху, солдаты ВСУ жили. И уже даже несколько их групп сменилось», — приводит агентство слова одного из жителей приграничья.

Он рассказала, что женщина до этого получила серьезное ранение ноги — с помощью алкоголя она обрабатывала рану, чтобы не допустить заражения. Россиянку эвакуировали в безопасное место — до этого она была вынуждена несколько дней бежать по полям и болотам с пакетом с документами и лекарствами.

Ранее стало известно, что в Курской области пожилая жительница села Махновка вместе с мужем и сыном больше шести месяцев выживала, прячась от ВСУ. Когда она вместе с родней жила в подвале, они не знали времени и находились там «как слепые котята». Пожилая жительница Махновки рассказала, что все это время ее спасали молитвы — она спала с Библией.