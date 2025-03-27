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17:10, 27 марта 2025Из жизни

Змея прокатилась на крыше машины и попала на видео

В Малайзии змея прокатилась на машине и попала на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Малайзии змея прокатилась на крыше машины и привлекла внимание других водителей. Об этом пишет Need To Know.

Водитель автомобиля с опасным пассажиром наверху ни о чем не подозревал. Змею заметили люди в соседней машине. Она обвилась вокруг антенны на крыше автомобиля, периодически поднимала голову и осматривалась. Странное поведение змеи попало на видео.

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В какой-то момент рептилия приблизилась к пассажирскому окну, а потом резко потянулась вверх и соскользнула с крыши на дорогу. Что с ней случилось потом — неизвестно. Только тогда водитель понял, что на его крыше кто-то был. По его словам, змея «упала на машину с неба».

Ранее сообщалось, что в Венесуэле лесорубы во время работы обнаружили огромную змею и спасли ее. Рептилия длиной шесть метров попала на видео.

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