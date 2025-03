Змея прокатилась на крыше машины и попала на видео

В Малайзии змея прокатилась на машине и попала на видео

В Малайзии змея прокатилась на крыше машины и привлекла внимание других водителей. Об этом пишет Need To Know.

Водитель автомобиля с опасным пассажиром наверху ни о чем не подозревал. Змею заметили люди в соседней машине. Она обвилась вокруг антенны на крыше автомобиля, периодически поднимала голову и осматривалась. Странное поведение змеи попало на видео.

В какой-то момент рептилия приблизилась к пассажирскому окну, а потом резко потянулась вверх и соскользнула с крыши на дорогу. Что с ней случилось потом — неизвестно. Только тогда водитель понял, что на его крыше кто-то был. По его словам, змея «упала на машину с неба».

Ранее сообщалось, что в Венесуэле лесорубы во время работы обнаружили огромную змею и спасли ее. Рептилия длиной шесть метров попала на видео.