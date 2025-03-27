Звезда сериала «Клиника» ответила прозвавшим ее «трупом в платье» хейтерам

Актриса Элиза Куп ответила на критику внешности видео с крупными планами лица

Американская актриса Элиза Куп ответила на критику ее внешности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 43-летняя звезда, исполнившая роль Дениз Махоуни в сериале «Клиника», посетила 20 марта премьеру сериала Netflix «Убийство в Белом доме» (The Residence) в Голливуде. Тогда пользователи сети прозвали ее «трупом в платье» из-за внешности.

Куп, в свою очередь, не оставила без внимания комментарии хейтеров и решила им ответить. Так, она записала видео, в котором продемонстрировала свое лицо крупным планом с разных ракурсов. «Кадры из моей фотопленки за последние три недели», — подписала знаменитость ролик.

Ранее сообщалось, что американский актер кино и телевидения Джордж Клуни кардинально сменил имидж и вызвал споры в сети.