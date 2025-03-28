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03:59, 28 марта 2025Ценности

43-летняя Алессандра Амбросио опубликовала фото без штанов

Мария Винар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фото без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в бежевом свитшоте и белых трусах с небольшими вырезами на бедрах. Ее внешний вид дополнили голубой ободок, золотые браслеты и макияж, выполненный в нюдовых тонах. При этом можно заметить, что она позировала перед камерой, держа в руках миску с черешней.

Фанаты оценили фотосессию знаменитости в комментариях под постом. «Что за красивая женщина?», «Прекрасная», «Шикарная», «У нее до сих пор модельное тело», «Огонь», — писали они.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе на пляже.

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