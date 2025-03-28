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16:44, 28 марта 2025Бывший СССР

Беспилотник снял на видео рукопашный бой российского бойца с солдатом ВСУ в окопе

Бой в окопе российского бойца с солдатом ВСУ попал на видео
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Беспилотник снял на видео рукопашный бой российского бойца с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окопе. Кадры схватки публикует Telegram-канал «Военное дело».

На кадрах видно, как украинский солдат преследует российского бойца в траншее, а в следующей сцене военный Вооруженных сил России стоит над поверженным противником.

Где и когда произошла схватка, не уточняется.

В начале января появилось видео рукопашной схватки бойца ВСУ с российским военным в Донецкой народной республике. Евфрейтор Андрей Григорьев одолел противника, признавшего его превосходство. Ему присвоили звание Героя России 11 января. Он заявлял, что был шокирован этим. Григорьев узнал о присвоении звания от брата, который увидел телевизионный репортаж.

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