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22:45, 28 марта 2025Экономика

Экс-министр назвал сферу для начала смягчения антироссийских санкций

Улюкаев: смягчение антироссийских санкций может начаться со сферы авиаперевозок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Смягчение антироссийских санкций может начаться с такой сферы, где пересекаются гуманитарные подходы и позиции бизнеса, например, с авиаперевозками. Об этом заявил экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев в интервью Forbes.

По словам экономиста, инвесторы могут начать возвращаться на рынок России в случае частичного снятия рестрикций. Он подчеркнул, что в первую очередь ждать стоит средний бизнес.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что антироссийские санкции вредят странам Центральной Азии.

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