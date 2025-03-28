Экс-министр назвал сферу для начала смягчения антироссийских санкций

Улюкаев: смягчение антироссийских санкций может начаться со сферы авиаперевозок

Смягчение антироссийских санкций может начаться с такой сферы, где пересекаются гуманитарные подходы и позиции бизнеса, например, с авиаперевозками. Об этом заявил экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев в интервью Forbes.

По словам экономиста, инвесторы могут начать возвращаться на рынок России в случае частичного снятия рестрикций. Он подчеркнул, что в первую очередь ждать стоит средний бизнес.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что антироссийские санкции вредят странам Центральной Азии.