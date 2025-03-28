Глава Карелии прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Карелии Парфенчиков заявил, что не собирается оставлять свой пост

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал слухи о своей отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик опровергнул появившиеся в СМИ утверждения. Он высказался, что не собирается оставлять свой пост.

Парфенчиков занимает пост главы Карелии с 2017 года. До этого он занимал должность главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В 2022 году он одержал победу на выборах, срок его полномочий истекает в 2027 году.

27 марта президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером предложил тому занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области. Также глава государства попросил председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгения Солнцева временно возглавить Оренбургскую область.