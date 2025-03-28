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16:29, 28 марта 2025Экономика

Мощный пожар вспыхнул в аквапарке Абу-Даби и попал на видео

В Абу-Даби загорелся аквапарк Yas Waterworld, где строили высочайшую горку в ОАЭ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) вспыхнул мощный пожар на территории аквапарка Yas Waterworld. Инцидент попал на видео, которое опубликовал пользователь соцсети X.

Пожар случился в развлекательном комплексе, где собирались построить самую высокую водную горку в стране. На кадрах видны охваченные пламенем постройки и огромные клубы дыма. По словам очевидца, аварийные службы быстро отреагировали на пожар и выехали на место происшествия. Полиция Абу-Даби перекрыла въезды и выезды к аквапарку.

Ранее мощнейшие в истории лесные пожары вспыхнули в Южной Корее. Огнем были охвачены более 36 тысяч гектаров, а 325 зданий оказались разрушены — в том числе 117 жилых домов. Сильнее всего пострадали от пожаров город Андон, соседние уезды Ыйсон и Санчон, а также город Ульсан. Около 37 тысячам жителей пришлось эвакуироваться.

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