Мощный пожар вспыхнул в аквапарке Абу-Даби и попал на видео

В Абу-Даби загорелся аквапарк Yas Waterworld, где строили высочайшую горку в ОАЭ

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) вспыхнул мощный пожар на территории аквапарка Yas Waterworld. Инцидент попал на видео, которое опубликовал пользователь соцсети X.

Пожар случился в развлекательном комплексе, где собирались построить самую высокую водную горку в стране. На кадрах видны охваченные пламенем постройки и огромные клубы дыма. По словам очевидца, аварийные службы быстро отреагировали на пожар и выехали на место происшествия. Полиция Абу-Даби перекрыла въезды и выезды к аквапарку.

Ранее мощнейшие в истории лесные пожары вспыхнули в Южной Корее. Огнем были охвачены более 36 тысяч гектаров, а 325 зданий оказались разрушены — в том числе 117 жилых домов. Сильнее всего пострадали от пожаров город Андон, соседние уезды Ыйсон и Санчон, а также город Ульсан. Около 37 тысячам жителей пришлось эвакуироваться.