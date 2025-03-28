Надзирательница попала за решетку за секс с заключенным по телефону

В Великобритании надзирательница попала за решетку за отношения с заключенным

В городе Солфорд, Великобритания, сотрудницу тюрьмы отправили за решетку за имнтимные отношения с осужденным грабителем. Об этом пишет Daily Mail.

22-летняя Ниам Ллойд познакомилась с 40-летним заключенным Ли Макином, когда работала надзирательницей в тюрьме. По словам адвоката Ллойд, незадолго до знакомства она пережила изнасилование во время рабочей смены. Макин соблазнил надзирательницу тем, что проявил к ней сочувствие. Мужчина и женщина начали тесно общаться, но вскоре заключенного перевели в другую тюрьму. Пара пыталась поддерживать отношения дистанционно и вскоре попалась.

Сотрудники тюрьмы отслеживали звонки заключенных и обнаружили, что Макин общался с кем-то с незарегистрированного устройства. Они прослушали записи его разговоров и поняли, что тот регулярно занимается сексом по телефону. Его собеседницей была Ллойд, представлявшаяся другим именем. Она передавала Макину важные сведения о тюрьме и присылала деньги.

В ноябре 2022 года Ллойд арестовали в доме ее родителей. По словам соседа, перед арестом женщина приходила к нему в состоянии алкогольного опьянения. Она сказала, что попала в беду, и ушла. Испугавшись, мужчина пошел за ней. Он рассказал, что Ллойд жгла какие-то бумаги.

Позже полицейские объяснили, что женщина пыталась избавиться от доказательств связи с Макином. В его камере они нашли фотографии Ллойд.

Женщину приговорили к одному году в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в США тюремная надзирательница Тамека сыграла свадьбу с заключенным Джонатаном за решеткой и уволилась с работы. Она объяснила свое решение усталостью от несправедливости, которую видела в тюрьмах.

