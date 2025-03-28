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06:07, 28 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали четыре способа эффективной борьбы со стрессом

Психолог Макарова заявила, что от стресса помогает горячий чай и душ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Клинический психолог Кира Макарова назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» четыре способа, которые помогут в борьбе со стрессом. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Эффективным способом избавиться от стресса Макарова сочла горячий чай или горячий душ. Кроме того, она посоветовала накрыться теплым пледом. Психолог объяснила, что тепло ассоциируется у человека с безопасностью, ощущения которой не хватает во время стресса.

Также эксперт посоветовала, тем, кто испытывает стресс, делать самомассаж. Для этого, по словам Макаровой, можно использовать специальные массажные приборы для шеи и плеч.

Кроме того, снять напряжение помогает использование аромомасел и прогулки на свежем воздухе. Психолог подчеркнула, что любое соприкосновение с природой также дает человеку потерянное в стрессе чувство безопасности.

Ранее геронтолог Светлана Трофимова назвала другой способ противостоять стрессу. Она заявила, что в этом может помочь уборка.

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