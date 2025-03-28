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05:31, 28 марта 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянин описал поездку в Японию фразой «местные девушки шарахаются иностранцев»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

Российский блогер и путешественник Руслан Хосроев побывал в Японии и описал поездку фразой «местные девушки шарахаются иностранцев». Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Россиянин сообщил, что приехал в популярную азиатскую страну с большой компанией друзей. «В один из вечеров мы решили прогуляться по одной из центральных улиц Токио, где сосредоточено множество баров, клубов и даже борделей», — добавил он.

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Соотечественник отметил, что среди них были заведения, куда просто не пускали иностранных туристов. «Мы начали выяснять, в чем дело. Оказалось, что японкам просто запрещают иметь какие-либо связи, тем более половые, с иностранцами, — продолжил он. — Тут это строго порицается. Возможно, они не хотят смешивать свой генофонд, а стремятся сохранить свою идентичность».

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр назвала интерес россиян к Японии настоящим «бумом». Она призналась, что туристы за девять месяцев бронируют редкие отели, в которых всего несколько номеров.

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