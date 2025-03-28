Российский футболист выбрал между Мальдивами и деревней Шапкино

Футболист «Спартака» Литвинов предпочел деревню Шапкино Мальдивам

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов выбрал между Мальдивами и деревней Шапкино. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что предпочитает отдыхать в деревне. «Я влюблен в Шапкино. Шапкино для меня — райское место! Люди, живущие в городе, не понимают всю прелесть деревни», — посчитал он.

Ранее Литвинов назвал деньги главной проблемой молодых российских футболистов. Футболист отметил, что нынешнее молодое поколение менее спортивное.

Литвинов выступает за «Спартак» с 2019 года. В составе команды он становился серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.