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21:28, 28 марта 2025Спорт

Российский футболист выбрал между Мальдивами и деревней Шапкино

Футболист «Спартака» Литвинов предпочел деревню Шапкино Мальдивам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов выбрал между Мальдивами и деревней Шапкино. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что предпочитает отдыхать в деревне. «Я влюблен в Шапкино. Шапкино для меня — райское место! Люди, живущие в городе, не понимают всю прелесть деревни», — посчитал он.

Ранее Литвинов назвал деньги главной проблемой молодых российских футболистов. Футболист отметил, что нынешнее молодое поколение менее спортивное.

Литвинов выступает за «Спартак» с 2019 года. В составе команды он становился серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

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