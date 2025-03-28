Российского стритрейсера арестовали за пьяное ДТП с пострадавшими

В Новосибирске российского стритрейсера арестовали за смертельное ДТП

В Новосибирске суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 19-летнего стритрейсера-бизнесмена Никиту Заставнюка, устроившего ДТП на городском перекрестке. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщает РЕН ТВ.

По решению Центрального районного суда Новосибирска подозреваемого отправили на два месяца в СИЗО. Отмечается, что в момент ДТП, в котором два человека получили несовместимые с жизнью травмы, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

27 марта BMW стритрейсера Заставнюка и тонированный Mercedes без номеров устроили гонку на Красном проспекте. На перекрестке с улицей Гоголя подозреваемый проехал на красный свет и врезался в бок Hyundai Solaris, который двигался на зеленый сигнал светофора. Другой участник заезда затормозил перед красным светом. Двух пассажиров Hyundai Solaris спасти не удалось, еще троих доставили с травмами в больницу.

