СК возбудил дело об атаке ВСУ на пытавшихся эвакуироваться мирных жителей Суджи

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на пытавшихся бежать из Суджи мирных жителей

Российские следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей Суджи. Об этом с cвоем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в марте 2025 года украинские военные заметили группу гражданских, пытавшихся эвакуироваться из города Суджа Курской области. Они направили дрон, который скинул на бежавших из города мирных граждан взрывоопасный предмет. В результате атаки три человека получили ранения.

По словам спасшейся пенсионерки, она получила контузию, а сопровождавший ее сосед — ранение руки.

В СКР пообещали установить и привлечь к ответственности представителей ВСУ, причастных к данному преступлению.

Ранее сообщалось, что представители ВСУ в начале вторжения в Курскую область расправились с мирным жителем в селе Бондаревка под Суджей, после чего отдали его тело свиньям.