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13:31, 28 марта 2025Силовые структуры

СК возбудил дело об атаке ВСУ на пытавшихся эвакуироваться мирных жителей Суджи

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на пытавшихся бежать из Суджи мирных жителей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Российские следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей Суджи. Об этом с cвоем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в марте 2025 года украинские военные заметили группу гражданских, пытавшихся эвакуироваться из города Суджа Курской области. Они направили дрон, который скинул на бежавших из города мирных граждан взрывоопасный предмет. В результате атаки три человека получили ранения.

По словам спасшейся пенсионерки, она получила контузию, а сопровождавший ее сосед — ранение руки.

В СКР пообещали установить и привлечь к ответственности представителей ВСУ, причастных к данному преступлению.

Ранее сообщалось, что представители ВСУ в начале вторжения в Курскую область расправились с мирным жителем в селе Бондаревка под Суджей, после чего отдали его тело свиньям.

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