В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана

Кремль: Путин обсудил с Эрдоганом ход диалога с США по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ход диалога с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.

«Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений», — отмечается в публикации.

Турецкий лидер, в свою очередь, поддержал российско-американский диалог. В Кремле также сообщили, что Путин и Эрдоган обсудили возобновление «Черноморской инициативы» по безопасному судоходству. Президент Турции выразил готовность содействовать продвижению «Черноморской сделки».

В ходе переговоров Путин также обратил внимание на провокационные попытки Украины атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

Ранее в канцелярии турецкого лидера сообщили, что Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой. Турецкая сторона выразила готовность провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, «если будет необходимо».

