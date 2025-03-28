В России заявили о нарушении Украиной соглашения об ударах по энергообъектам

Депутат Журова: Россия фиксирует нарушения соглашений об огне по энергообъектам

Россия не оставит без реакции удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, все случаи нарушения соглашения об отказе от ударов по энергообъектам тщательно фиксируются.

«США стали меньше поддерживать Украину, но Европа продолжает прежнюю линию. ВСУ по этой причине надо показать, что они еще способны на какие-то действия и удары», — считает политик.

Она добавила, что Россия фиксирует все эпизоды нарушения соглашений и не оставит ситуацию с ударами по энергообъектам без контроля.

«ВСУ преподнесут этот удар так, что он помог в продвижении их войск. Никто не скажет, что это энергоинфраструктура, важная для гражданского населения, — сказала Журова. — Реакция США — это вопрос. Мы собираем все претензии в копилку, и какие-то моменты точно можно будет поднять. Переговоры продолжаются, не всегда публично. В любом случае Россия не оставляет такие вещи без контроля».

Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по ГИС «Суджа» в Курской области украинскими военными. Удар был нанесен с применением снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.