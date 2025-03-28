Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 28 марта 2025Россия

В российском регионе заявили о необходимости открытия психбольницы для детей

Омбудсмен Волынец заявила о необходимости в Татарстане психбольницы для детей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: SynthEx / Shutterstock / Fotodom

В Татарстане необходимо открыть психиатрическую больницу для детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в российском регионе Ирина Волынец, ее слова приводит журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Омбудсмен отметила, что об этой проблеме следует задуматься «всем вместе». По данным Волынец, за последние три года количество несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) выросло на 14 процентов — и превысило 32 тысячи.

Волынец утверждает, что среди них есть дети с ментальными нарушениями, которым нужна медицинская и психологическая поддержка. Она предположила, что работы соцслужб для удовлетворения их потребностей недостаточно.

Кроме того, на заседании республиканского Госсовета Волынец обратила внимание на то, что доля детей с ментальными нарушениями, охваченных дополнительным образованием, составляет только 30 процентов.

По информации Волынец, в Татарстане действуют шесть государственных и муниципальных спортивных организаций для детей, реализующих программы, в них занимается 288 несовершеннолетних. «Очевидно, что данные показатели не могут удовлетворить спрос и желания родителей особенных детей», — подчеркнула она.

Ранее Волынец предлагала Госдуме запретить пропаганду разводов.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина обменялись телами военнослужащих в соотношении 1 к 21

    Власти заявили о готовности распространить семейную ипотеку на всю «вторичку»

    В Кремле заявили об усилении националистов на Украине

    Киев приказал ВСУ занять новые регионы России

    Поддубный показал кадры уничтожения HMMWV ВСУ

    В российском регионе заявили о необходимости открытия психбольницы для детей

    Российский фондовый рынок резко снизился на фоне новостей геополитики

    Российская биатлонистка высказалась об участии в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе

    В суд передали дело бывшего замгубернатора российского региона

    Пропавших в Литве военных США поищут с ныряльщиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше