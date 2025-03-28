В российском регионе заявили о необходимости открытия психбольницы для детей

Омбудсмен Волынец заявила о необходимости в Татарстане психбольницы для детей

В Татарстане необходимо открыть психиатрическую больницу для детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в российском регионе Ирина Волынец, ее слова приводит журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Омбудсмен отметила, что об этой проблеме следует задуматься «всем вместе». По данным Волынец, за последние три года количество несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) выросло на 14 процентов — и превысило 32 тысячи.

Волынец утверждает, что среди них есть дети с ментальными нарушениями, которым нужна медицинская и психологическая поддержка. Она предположила, что работы соцслужб для удовлетворения их потребностей недостаточно.

Кроме того, на заседании республиканского Госсовета Волынец обратила внимание на то, что доля детей с ментальными нарушениями, охваченных дополнительным образованием, составляет только 30 процентов.

По информации Волынец, в Татарстане действуют шесть государственных и муниципальных спортивных организаций для детей, реализующих программы, в них занимается 288 несовершеннолетних. «Очевидно, что данные показатели не могут удовлетворить спрос и желания родителей особенных детей», — подчеркнула она.

Ранее Волынец предлагала Госдуме запретить пропаганду разводов.