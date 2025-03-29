БПЛА ВСУ атаковал российский город

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковал город Строитель, пострадавших нет

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Строитель, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания. Тремя пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы», — написал Гладков.

Он добавил, что информация о последствиях атаки на российский город уточняется.

Ранее российские военкоры сообщили, что в Белгородской области идут ожесточенные бои с ВСУ за Демидовку и Поповку. Протикник отправляет малыми группам пехоту в проделанные бреши в линии пограничных укреплений.

Позднее военные из российской группировки войск «Север» сообщили, что отдельные отряды ВСУ смогли проникнуть на территорию Белгородской области при попытке прорыва, но о захвате Краснояружского района речи не идет.