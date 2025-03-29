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01:39, 29 марта 2025Россия

БПЛА ВСУ атаковал российский город

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковал город Строитель, пострадавших нет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Строитель, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания. Тремя пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы», — написал Гладков.

Он добавил, что информация о последствиях атаки на российский город уточняется.

Ранее российские военкоры сообщили, что в Белгородской области идут ожесточенные бои с ВСУ за Демидовку и Поповку. Протикник отправляет малыми группам пехоту в проделанные бреши в линии пограничных укреплений.

Позднее военные из российской группировки войск «Север» сообщили, что отдельные отряды ВСУ смогли проникнуть на территорию Белгородской области при попытке прорыва, но о захвате Краснояружского района речи не идет.

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