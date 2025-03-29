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15:57, 29 марта 2025Спорт

«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ

«Динамо» разгромно победило «Оренбург» со счетом 5:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский футбольный клуб «Динамо» одержал разгромную победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. На 38-й минуте отличился полузащитник Хорхе Карраскаль. Через три минуты он сделал дубль. На 60-й минуте гол забил хавбек Бителло. На 77-й минуте отставание команды сократил нападающий Саид Сахархизан. На первой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил хавбек Виктор Окишор.

Таким образом, после 22 матчей «Локомотив» располагается на четвертом месте, набрав 42 очка. «Оренбург» является аутсайдером РПЛ и располагается на последнем, 16-м месте, имея в активе 11 очков. Промежуточным лидером является «Краснодар» с 46 очками.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с московским ЦСКА 6 апреля. «Оренбург» двумя днями ранее также в гостях встретится с «Пари Нижним Новгородом».

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