Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 29 марта 2025Россия

На трассе вблизи Суджи обнаружили десятки сгоревших машин

ТАСС: Десятки сгоревших автомобилей остались вдоль трассы Суджа — Коренево
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Десятки ликвидированных ударами FPV-дронов гражданских автомобилей остались вдоль трассы СуджаКоренево в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, по ней мирное население Суджанского района пыталось спастись от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам командира десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным Валдай, от этой дороги до украинских бойцов — порядка двух километров. Отмечается, что она остается одной из наиболее опасных. Удары украинских FPV-дронов по проезжающим здесь машинам не прекращаются.

Ранее офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» заявил, что военнослужащие ВСУ превращают все населенные пункты Курской области, где они побывали, в пустыню. Это происходит из-за мародерства, вандализма и грабежей.

28 марта Минобороны России сообщило о нанесении удара по ГИС «Суджа» в Курской области украинскими военными.

    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли прогресс ВС России у украинской границы

    Марочко заявил о попытках ВСУ отбросить российскую армию от Волчанска

    На Западе рассказали о желании США установить контроль над экономикой Украины

    Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило тысячу человек

    Стало известно об убийстве украинского уклониста дроном «Баба-Яга»

    Стало известно о минировании ВСУ жилых домов в Курской области

    Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

    В Китае заявили о готовности оказать помощь Мьянме после землетрясения

    Описана связь красок для волос с онкологическими заболеваниями

    Французский журналист предрек сюрприз для Макрона на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше