На Украине оценили переговоры с США

Украинский дипломат Елисеев: США и Украина проиграли на переговорах всухую

Бывший замминистра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что Украина и США потерпели «поражение всухую» на переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

Елисеев заявил, что на переговорах США и Украины, которые прошли в Эр-Рияде, проиграли обе стороны. «Знаю, что своими словами разочарую многих, но мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», — сказал дипломат в эфире «Радио НВ».

Он также отметил, что в ходе переговоров украинская сторона не смогла добиться более благоприятных условий для своей страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры, прошедшие в Саудовской Аравии. Он заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают Россию и Украину, однако позиция США по конфликту выгодна РФ.