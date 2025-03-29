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17:54, 29 марта 2025Из жизни

Нападение слона-вымогателя на машину с россиянками попало на видео

На Шри-Ланке слон напал на машину с россиянками
Никита Савин
Никита Савин

На Шри-Ланке слон-вымогатель атаковал машину с россиянками на шоссе. Видео происшествия публикует Baza.

По данным канала, нападение произошло 29 марта на шоссе Катарагама. В кадр попал момент, когда крупное животное вышло на дорогу перед автомобилем. Женщины притормозили, чтобы дождаться, пока слон освободит проезд. Однако он направился к машине, надавил хоботом на стекло водительской двери, из-за чего оно потрескалось и осыпало россиянок осколками. Они сразу же уехали с места происшествия. Как пишет Baza, обе женщины получили небольшие травмы.

Шоссе Катарагама проходит через национальный парк Яла. Туристов предупреждают, что слоны могут выходить на дорогу и выпрашивать лакомства. Обычно животные подходят к машинам и просовывают хобот в салон, ожидая, что их угостят. Как сообщает Baza, поведение слона могло быть вызвано желанием получить от россиянок фрукты.

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