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06:41, 29 марта 2025Мир

Президент Бразилии назвал Украину американской проблемой

Да Силва не стал говорить с прибывшим по просьбе Зеленского экс-премьером Италии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался говорить с бывшим премьером Италии Массимо д’Алемой, приехавшим по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает La Repubblica.

Зеленский обратился к д’Алеме в кулуарах« балканской инициативы». «Он ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что "американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны"», — рассказал экс-премьер Италии. По словам политика, президент Украины попросил его съездить к бразильскому лидеру и председателю КНР.

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема», — сказал д’Алема.

26 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добивается успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта. Позднее американский лидер добавил, что прогресс в переговорах есть, однако между сторонами все еще «присутствует недоброжелательность».

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