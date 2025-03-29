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06:30, 29 марта 2025Мир

Раскрыта причина сокращения времени визита Вэнса в Гренландию

Axios: Визит Вэнса и его жены в Гренландию сократили частично из-за логистики
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Watson / Reuters

Время пребывания вице-президента США Джей Ди Вэнса и его жены Уши Вэнс с визитом в Гренландии ограничили. Значительное сокращение объяснили с логистикой на фоне сложности планирования, передает портал Axios, ссылаясь на анонимного чиновника.

До этого Вэнс сообщал, что вместе с женой покидает Гренландию после всего лишь трехчасового визита.

Изначально планировалось, что Уша Вэнс пробудет на острове три дня вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. Делегация хотела посмотреть на гонки собак в упряжках и наладить коммуникацию с населением. Но данные об их визите стали новостью для Дании и Гренландии.

Местные чиновники были недовольны посещением острова американцами, поскольку их визит пришелся на период формирования правительства страны. Как уточняет портал, Белый дом проинформировали о негативной реакции Гренландии, когда американские власти решили сократить маршрут Вэнса.

Ранее Вэнс заявил об отсутствии планов у США по расширению военного присутствия в Гренландии. Однако, указал он, Вашингтон хочет инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове.

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