Россиян предупредили об угрожающих изъять домашних животных мошенниках

Роскачество: Мошенники начали угрожать россиянам изъять их домашних животных

Мошенники начали обзванивать россиян и вымогать у них деньги, угрожая изъятием домашних животных. Об этом заявили в Роскачестве, передает РИА Новости.

«Мошенники обзванивают россиян и представляются якобы сотрудниками "жилищной инспекции", после чего вымогают у них деньги, при этом угрожая изъять их домашних животных, которые якобы "превышают лимит", установленный несуществующим законом», — передает агентство.

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что если во время телефонного звонка человек представляется как «сотрудник государственной организации» и требуют деньги за содержание питомцев, то «не нужно сомневаться в том, что звонит мошенник». Он также рекомендовал в этом случае немедленно сбросить звонок и обратиться в полицию, поскольку никаких «специальных сборов» за содержание домашних животных «сверх нормы» не существует.

26 марта правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Госдуму с просьбой инициировать принятие закона, регулирующего количество домашних животных в жилом помещении многоквартирного дома в зависимости от площади и размера питомца. По мнению представителей организации, сейчас граждане могут заводить любое количество животных, из-за чего зачастую страдают их соседи.