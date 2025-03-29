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16:35, 29 марта 2025Бывший СССР

Российская армия ударила по фабрике с инструкторами НАТО

В фабрику с инструкторами НАТО в Кривом Роге ударили при помощи «Искандера»
Вячеслав Агапов

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

В фабрику с инструкторами НАТО в Кривом Роге прилетела ракета из комплекса «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Как отмечает источник, ракета ударила по зданию, в котором располагались иностранные военные инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Поражено здание бывшей мебельной фабрики, которое было отдано для расположения наемников и офицеров НАТО», — отмечает автор.

На опубликованных каналом кадрах видны облака густого дыма, которые валят из здания, по которому был зафиксирован прилет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, а также беспилотники. Удары были нанесены по цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Помимо этого, поражены склад боеприпасов, техника и живая сила противника в 148 районах.

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