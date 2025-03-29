США потребовали от французских компаний отказаться от политики инклюзивности

Посольство США призвало компании из Франции свернуть программы инклюзивности

Посольство США в Париже обратилось к нескольким крупным французским компаниям с «настоятельным призывом» отказаться от политики разнообразия и инклюзивности, угрожая в противном случае проблемами с доступом на американский рынок. Об этом пишет газета Le Figaro.

Речь идет об указах, подписанных президентом США Дональдом Трампом, о закрытии всех программ, которые касаются политики разнообразия, равенства и инклюзивности. В обращении, полученном фирмами, говорится, что действие этих указов распространяется «на всех поставщиков и подрядчиков правительства Соединенных Штатов, независимо от их гражданства и страны, в которой они работают».

От французского бизнеса также потребовали подтвердить, что они «соблюдают все применимые федеральные антидискриминационные законы и не реализуют какую-либо политику в этом направлении». На раздумья руководствам фирм выделили не более пяти дней.

«Эта практика отражает ценности нового американского правительства. Они не наши», — заявил Le Figaro источник, близкий к министерству экономики и финансов Франции.

Ранее стало известно, что от политики разнообразия и инклюзивной при производстве мультфильмов решила отказаться американская корпорация Disney. Вместо этого руководство будет акцентироваться на коммерческом успехе проектов.