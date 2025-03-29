Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России полностью закрепились у Тополей в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России полностью закрепились на рубежах, занятых у населенного пункта Тополи Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Отмечается, что это позволит армии России продолжить освобождать территорию региона.

Марочко подчеркнул, что в целом украинские бойцы пытаются контратаковать на купянском участке фронта, однако в большинстве случаев «это безуспешные попытки, которые приводят к серьезным потерям среди украинских боевиков».

19 марта стало известно о продвижении ВС России северо-западнее Новомлынска. Также сообщалось об успехах российских военных у населенных пунктов Красное Первое, Малая Шапковка и Кондрашовка.