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06:56, 29 марта 2025Мир

В Британии заявили об отсутствии выбора у Зеленского насчет сделки с США

Spectator: Зеленский не сможет отказать Трампа в подписании сделки по минералам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет отказать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в подписании минеральной сделки. Об этом написал британский журнал The Spectator.

«Зеленский не может сказать "нет", опасаясь риска снова столкнуться с Трампом», — сказано в статье.

Однако журналисты указали, что в сложившейся ситуации единственный вариант, который есть у Киева, — это затормозить соглашение или надеяться, что глава США либо смягчит требования или же отступит самостоятельно.

Ранее обозреватель Эмброуз Эванс-Притчард заявил, что Дональд Трамп сделкой о ресурсах приставил пистолет к голове Владимира Зеленского. По мнению эксперта, главная цель президента США заключается в том, чтобы превратить Украину в ресурсную провинцию для американской промышленности.

28 марта стало известно, что Украина получила от США проект по соглашению о полезных ископаемых. В свою очередь, Киев формирует свою позицию по соглашению и отправит ее в Вашингтон.

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