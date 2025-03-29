В Британии заявили об отсутствии выбора у Зеленского насчет сделки с США

Spectator: Зеленский не сможет отказать Трампа в подписании сделки по минералам

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет отказать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в подписании минеральной сделки. Об этом написал британский журнал The Spectator.

«Зеленский не может сказать "нет", опасаясь риска снова столкнуться с Трампом», — сказано в статье.

Однако журналисты указали, что в сложившейся ситуации единственный вариант, который есть у Киева, — это затормозить соглашение или надеяться, что глава США либо смягчит требования или же отступит самостоятельно.

Ранее обозреватель Эмброуз Эванс-Притчард заявил, что Дональд Трамп сделкой о ресурсах приставил пистолет к голове Владимира Зеленского. По мнению эксперта, главная цель президента США заключается в том, чтобы превратить Украину в ресурсную провинцию для американской промышленности.

28 марта стало известно, что Украина получила от США проект по соглашению о полезных ископаемых. В свою очередь, Киев формирует свою позицию по соглашению и отправит ее в Вашингтон.