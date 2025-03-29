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00:51, 29 марта 2025Интернет и СМИ

В Германии назвали двух самых опасных политиков в мире

DW: Стармер и Макрон опасны, они способны раздуть мировой пожар на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон являются двумя самыми опасными политиками в мире. Таково мнение немецкого журнала Die Weltwoche (DW), в материале которого указано, что они, чувствуя «фантомную боль утраченной империи», способны раздуть мировой пожар на Украине.

Авторы статьи подчеркивают, что «мир перевернулся с ног на голову», так как лидеры стран-участниц Евросоюза, основанного для поддержания мира, охотно распространяют военную риторику, в то время как всешда воинственные США выступают за мирные инициативы. В это время особенно громко высказываются Франция и Великобритания.

«Самое тревожное: Париж и Лондон не так сильны, как притворяются. За их громкими обещаниями Украине мало что стоит. Из-за этого они подвержены рискованным действиям в состоянии аффекта», — уточняется в материале.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания отправят делегации военных на Украину, чтобы разработать формат будущей военной поддержки Вооруженных сил республики (ВСУ). Он уточнил, что страны ставят задачу не заменить украинские войска, а посредством отправки делегаций проработать «меры сдерживания».

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