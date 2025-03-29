Минобороны: Российские военные заняли важный опорник ВСУ в курском приграничье

Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России

Российские военные взяли в плен четырех украинских солдат и захватили БМП. «Штурмовикам помогала артиллерия, которая подавила огонь противника, прежде чем десантники атаковали позицию ВСУ», — сообщили в министерстве. В итоге солдаты ВСУ бежали, бросив вооружение и раненых.

Ранее российские войска ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области, а также по расположению украинских солдат под Сумами. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что пораженное под Сумами расположение ВСУ находилось в лесу.

До этого украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что ВС России продвигаются в районе Разлива и Тарасовки в Донецкой народной республике.