Российские туристы рассказали об обстановке в Бангкоке во время землетрясения

РИА Новости: Во время землетрясения в Бангкоке люди из отелей выбегали на улицу

Во время землетрясения в Бангкоке люди из отелей выбегали на улицу. Об обстановке в тайской столице рассказали РИА Новости российские туристы, находившиеся там в момент ЧП.

По словам семьи из Иркутска, когда начались подземные толчки, людей, которые находились в отелях, начали экстренно выводить на улицу. В гостинице, где проживали туристы, рухнул лифт, в результате чего постояльцы и члены персонала спускались по лестнице.

«С больших отелей вода лилась. Мы на пятом [этаже] были, а вот рядом здание, там, наверное, этажей 60-70 на самом верхнем, стеклянная конструкция сломалась», — вспомнили очевидцы.

Ранее стало известно, что туроператоры в ближайшее время возобновят приостановленные из-за землетрясения экскурсии в Бангкок с курортов. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что ситуация в Таиланде нормализовалась, и уточнили, что туристические зоны в столице почти не пострадали.

Серия мощных землетрясений произошла в Мьянме 28 марта. Сильные подземные толчки также зафиксировали в Таиланде. В обеих странах были разрушены дома, дороги и другие объекты инфраструктуры.