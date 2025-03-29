Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 29 марта 2025Россия

Российские военные захватили арсенал западного оружия ВСУ в Курской области

Российские военные захватили арсенал немецких автоматов ВСУ в Курской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Российские военные в селе Гуево Курской области захватили арсенал западного оружия, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Север».

Отмечается, что в качестве трофеев были захвачены бельгийские пулеметы FN MAG, а также немецкие автоматы Haenel MK 556 A2. «Ранее такое оружие было все же экзотикой, теперь оно встречается у ВСУ массово», — отметил офицер.

Ранее 29 марта сообщалось, что российские военные уничтожают спецподразделения ВСУ в селе Гуево. «Бойцы продолжают освобождение Гуева, где перемалываются специальные подразделения ВСУ», — рассказал источник в силовых структурах.

Перед этим стало известно, что украинские саперы, покидая населенные пункты Курской области, устанавливают в жилых домах взрывные устройства. Уточнялось, что они часто маскируют мины под обломками или в дверях.

    Обсудить
    Последние новости

    Украину поставили перед сложным выбором

    Стало известно об обсуждении нового соглашения между ХАМАС и Израилем

    Уличенный в вандализме в Судже рэпер решил искупить вину

    Европейцев призвали не быть «нахлебниками» США

    Российские военные захватили арсенал западного оружия ВСУ в Курской области

    Вместе с российскими бойцами во время операции «Поток» по трубе шел военный священник

    «Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ

    Врачи Паши Техника предсказали высокий риск летального исхода

    ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

    Россиянка описала обстановку на улицах Мексики 8 Марта фразой «настоящий ад»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше