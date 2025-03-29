Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:16, 29 марта 2025Бывший СССР

Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Саудовской Аравии

Зеленский не счел нужным привлекать Саудовскую Аравию к мониторингу перемирия
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser

Президент Украины Владимир Зеленский не счел нужным привлекать Саудовсуую Аравию в качестве участника переговорного процесса по мониторингу режима «энергетического перемирия» между республикой и РФ. Об этой идее он высказался пренебрежительно в эфире национального телемарафона, передает РИА Новости.

«При всем уважении к лидеру Саудовской Аравии, у меня очень хорошие отношения с принцем, но они не могут мониторить энергетику у нас. Потому что средства, потому что разведка, потому что соответствующие профессиональные энергетики — я думаю, у них точно нет...» — аргументировал украинский лидер.

По словам Зеленского, осуществлять мониторинг режима перемирия в Черном море может Турция. Он также предолжил кандидатуры США, Великобритании, Франции, Румынии и Болгарии.

Ранее в Госдуме заявили о саботаже Зеленским двух договоренностей попытками ударов по Крыму. Речь идет об отказе от атак по энергетическим объектам и прекращении боевых действий в Черном море.

    Обсудить
    Последние новости

    Теннисистка Касаткина сменила спортивное гражданство. Теперь она будет представлять Австралию

    Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Саудовской Аравии

    Россиянку депортируют из США за незаконный ввоз эмбрионов

    Россиянам рассказали о способах мести телефонных мошенников

    Зеленский усомнился в способности Саудовской Аравии следить за перемирием

    Российский танкист перехитрил пленившего его солдата ВСУ

    Требование Франции и Британии к руководству ВСУ раскрыли

    Российский военный застрелил сослуживцев и пытался возложить вину на ДРГ

    Землетрясение произошло в российском городе

    ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше