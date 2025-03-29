Зеленский не счел нужным привлекать Саудовскую Аравию к мониторингу перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский не счел нужным привлекать Саудовсуую Аравию в качестве участника переговорного процесса по мониторингу режима «энергетического перемирия» между республикой и РФ. Об этой идее он высказался пренебрежительно в эфире национального телемарафона, передает РИА Новости.

«При всем уважении к лидеру Саудовской Аравии, у меня очень хорошие отношения с принцем, но они не могут мониторить энергетику у нас. Потому что средства, потому что разведка, потому что соответствующие профессиональные энергетики — я думаю, у них точно нет...» — аргументировал украинский лидер.

По словам Зеленского, осуществлять мониторинг режима перемирия в Черном море может Турция. Он также предолжил кандидатуры США, Великобритании, Франции, Румынии и Болгарии.

Ранее в Госдуме заявили о саботаже Зеленским двух договоренностей попытками ударов по Крыму. Речь идет об отказе от атак по энергетическим объектам и прекращении боевых действий в Черном море.