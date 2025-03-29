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04:43, 29 марта 2025Бывший СССР

Зеленский усомнился в способности Саудовской Аравии следить за перемирием

Зеленский: Саудовскую Аравию не стоит привлекать к мониторингу режима перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в целесообразности привлечения Саудовской Аравии в вопросе мониторинга режима «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Потому что средства, потому что разведка, потому что соответствующие профессиональные энергетики — я думаю, у них точно нет», — сказал украинский лидер. По его словам, мониторить режим перемирия в Черном море могут Турция, США, Великобритания, Франция, Румыния и Болгария.

Ранее в Кремле рассказали, что Россия и Соединенные Штаты договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая предполагает безопасность судоходства и неприменение силы в акватории Черного моря. Об этом было сказано в заявлении по итогам переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

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