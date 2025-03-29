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06:24, 29 марта 2025Интернет и СМИ

Журналист заявил об изменении взгляда французов на украинский конфликт

Журналист Биор: Французы меняют взгляд на конфликт на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французы начали менять взгляд на конфликт на Украине, из-за чего у них улучшается отношение к россиянам. Об этом заявил журналист Фабрис Биор в беседе с РИА Новости.

По его словам, изменение взглядов за последние три года оказалось существенным.

«Французы понимают, что происходит. И это правда. Потому что три года назад когда ты говоришь на улице — я русский или я живу в России, все люди были очень агрессивные, против русских и россиян (в целом). Но сейчас наоборот. Появился интерес», — рассказал Биор.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что вопреки заявлениям западных чиновников, Россия не находится в международной изоляции.

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