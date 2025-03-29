Журналист Биор: Французы меняют взгляд на конфликт на Украине

Французы начали менять взгляд на конфликт на Украине, из-за чего у них улучшается отношение к россиянам. Об этом заявил журналист Фабрис Биор в беседе с РИА Новости.

По его словам, изменение взглядов за последние три года оказалось существенным.

«Французы понимают, что происходит. И это правда. Потому что три года назад когда ты говоришь на улице — я русский или я живу в России, все люди были очень агрессивные, против русских и россиян (в целом). Но сейчас наоборот. Появился интерес», — рассказал Биор.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что вопреки заявлениям западных чиновников, Россия не находится в международной изоляции.

