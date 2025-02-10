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17:20, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Западный журналист опроверг международную изоляцию России

Журналист Боуз: Россия изолирована только в головах Рютте и фон дер Ляйен
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вопреки заявлениям западных чиновников, Россия не находится в международной изоляции. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

Такое заявление журналист сделал, комментируя новость о полете российского истребителя пятого поколения Су-57Э на международной выставке Aero India 2025. «Россия изолирована? Только в головах фон дер Лгуньи (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйенприм. "Ленты.ру") и Рютте (генсека НАТО Марка Рюттеприм. "Ленты.ру")», — опроверг заявления чиновников Боуз.

Ранее сообщалось, что Су-57Э совершил тренировочный полет на международной выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля на территории авиабазы «Елаханка». Отмечалось, что истребитель вызывает большой интерес у посетителей салона.

Перед этим стало известно, что Су-57Э покорил зрителей на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Мероприятие проходило с 12 по 17 ноября.

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