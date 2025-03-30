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09:18, 30 марта 2025Мир

Хуситы трижды за сутки атаковали американский авианосец

Хуситы три раза атаковали американский авианосец USS Harry Truman за 24 часа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) три раза атаковало американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в Telegram.

«За последние 24 часа наши вооруженные силы трижды вступали в бой с группой военных кораблей противника в Красном море, возглавляемой американским авианосцем Harry Truman», — говорится в публикации.

Операция проводилась с помощью ракетных войск, беспилотной авиации и военно-морских сил, написал представитель хуситов.

19 марта движение «Ансар Аллах» нанесло четыре удара за 72 часа по USS Harry Truman в Красном море. Ипсользовались нескольких крылатых ракет и беспилотников.

23 марта йеменские хуситы ударили по израильскому международному аэропорту в Тель-Авиве.

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