Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:18, 30 марта 2025Наука и техника

Маск попытался перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс

WSJ: Маск хочет перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Carlos Barria / Reuters

Бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и расходов космического агентства НАСА, чтобы направить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, предприниматель хочет назначить преданных людей, которые будут помогать ему. «Ресурсы НАСА будут перераспределены в пользу миссии по отправке людей на Марс», — отметил источник.

Кроме того, газета пишет, что Маск пытался заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для осуществления своих планов. Он убеждал его, что реализация проекта увековечит его имя в истории.

Ранее стало известно, что НАСА задерживает и не запускает миссию Mars Sample Return (MSR), предполагающую доставку образцов грунта с поверхности Марса на Землю, из-за отсутствия подходящих для этого ракетных двигателей.

    Обсудить
    Последние новости

    МИД России разъяснил механизм создания временной администрации после идеи Путина по Украине. Кто должен принять итоговое решение?

    Украинские солдаты разочаровались в США

    Российские военные уничтожили женский расчет операторов дронов ВСУ в зоне спецоперации

    Маск попытался перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс

    Итальянский ведущий жестко осадил украинского журналиста

    Боец ВСУ держал в заложниках семью в ДНР

    Гуманитарная помощь НАТО появилась в продаже на украинских сайтах

    Эпидемиолог назвал преждевременными утверждения о появлении в России нового вируса

    Трампа заподозрили в поисках лазеек для сохранения власти на третий и четвертый срок

    Над тремя регионами России сбили украинские беспилотники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше