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17:43, 30 марта 2025Силовые структуры

Потерпевшие по делу экс-замминистра обороны России подтвердили желание взыскать миллиарды

Потерпевшие по делу экс-замминистра обороны России Иванова подтвердили иски
Варвара Митина (редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Потерпевшие по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова подтвердили желание взыскать с него миллиарды рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Потерпевшими по его делу проходят обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и Главное управление обустройства войск (ГУОВ). Они намерены взыскать с Иванова и второго фигуранта по этому делу 4,1 миллиарда рублей.

17 марта Мосгорсуд начал рассматривать дело Иванова в закрытом режиме. 24 марта прошло следующее слушание.

В конце апреля 2024 года бывший замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован. По версии следствия, он причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также Иванову предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Защита назвала эти обвинения беспочвенными и голословными.

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