Российские биатлонисты устроили потасовку после финиша гонки

Биатлонисты Сидоров и Тулатин устроили потасовку после финиша масс-старта на ЧР

Два российских биатлониста Евгений Сидоров и Иван Тулатин устроили потасовку после финиша масс-старта на 15 километров на чемпионате России (ЧР) в Ханты-Мансийске. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

После окончания гонки спортсмены стали выяснять отношения и толкать друг друга. Их разнимал белорус Дмитрий Лазовский. Тулатин в интервью «Чемпионату» заявил, что ему не понравился наезд Сидорова на его лыжи.

Победителем масс-старта стал белорус Антон Смольский, однако награду получит россиянин Даниил Серохвостов. Причиной стало то, что белорусы выступают на чемпионате России вне зачета.

22 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Выльгороте произошел массовый завал спортсменок. Инцидент случился во время масс-старта на 50 километров классическим стилем.